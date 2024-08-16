Поезда вновь поехали по линии 4 петербургского метро после остановки движения

Движение поездов на линии 4 петербургской подземки восстановили после сбоя. Составы вновь начали курсировать, сообщается в официальном Telegram-канале метро Петербурга.

При этом станцию «Площадь Александра Невского-1» на линии 3 закрыли на вход. Пассажиры могут только выйти с нее в город или пересесть на одноименную станцию «оранжевой» ветки.

Сообщение о временной остановке поездов на участке линии 4 от «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского-2» появилось в 8:37 пятницы. При этом причины произошедшего не назывались.

Кроме того, пассажирам приходилось переходить с «оранжевой» на «зеленую» ветку, выходя на поверхность.

Из-за увеличения пассажиропотока руководство метро Петербурга приняло решение временно закрыть на вход станции «Проспект Большевиков» и «Ладожская». Сейчас они работают в штатном режиме.