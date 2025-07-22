Пассажиры Замоскворецкой линии метро Москвы пожаловались на задержки поездов

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Пассажиры рассказали, что поезда на Замоскворецкой линии столичной подземки курсировали с остановками на перегонах между разными станциями, сообщает « Осторожно, Москва ».

Пассажиры рассказали, что их поезд на «зеленой» ветке метро уже останавливался четыре раза. Составы значительно задерживаются.

На опубликованном видео показано, что поезд стоит на перегоне надземной части ветки.

Как сообщили представители подземки, движение на «зеленой» линии ввели в график. Из-за проверки инфраструктуры на южном участке ветки ранее была снижена скорость движения. Сейчас все работает штатно, проверка закончилась.

Ранее пассажиры рассказали, что ждали поезда на станции на юге Калужско-Рижской линии московского метро почти час. Причина была в проверке инфраструктуры метрополитена.