Пассажиры совершили 1 млрд поездок на МЦД с момента запуска

1 млрд поездок совершили пассажиры Московских центральных диаметров с момента их запуска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

360 млн человек воспользовались МЦД-1, МЦД-2 перевез 460 млн пассажиров, МЦД-3 — 116 млн, а МЦД-4 — 64 млн.

Самые популярными станциями признали Славянский бульвар, Савеловскую и Одинцово на МЦД-1; Царицыно, Нахабино и Подольск на МЦД-2; Зеленоград-Крюково, Электрозаводскую и Выхино на МЦД-3. Кроме того, популярностью пользовались Курская, Железнодорожная и Нижегородская станции на МЦД-4.

Первый и Второй диаметры работают в столице с 2019 года, а Третий и Четвертый — с 2023 года.

Ранее власти Москвы показали проект строительства новой станции метро в Кунцеве. Она будет называться «Рублево-Архангельское».