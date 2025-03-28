Пассажиры «салатовой» ветки метро Москвы пожаловались на запах гари

Гарью пахнет в некоторых поездах на Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Они ходят с задержками, сообщает MSK1 со ссылкой на заявления жителей столицы.

«Воняет жженой резиной на „салатовой“», — поделился один из москвичей.

Он добавил, что есть задержки в движении поездов. В переезде пришлось стоять около восьми минут.

Ранее женщина с ребенком на руках упала на пути в метро Москвы. Ее получилось спасти.