Женщина с ребенком на руках упала на пути в метро Москвы

Женщина с ребенком упала на пути на станции московского метро «Коломенская». Горожанку успели спасти очевидцы. Видео падения женщины опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах можно заметить, как женщина проходит ограничительную линию у края платформы и падает на пути. После падения ей начали помогать другие пассажиры, и общими усилиями москвичку удалось поднять обратно.

По данным надзорного ведомства, в результате падения женщина и ее ребенок не пострадали.

«Во время поездок в метрополитене нужно всегда быть предельно внимательным», — напомнили в прокуратуре.

Ранее в Москве мужчина упал на дорогу со свода Ходынского тоннеля, после чего его сбила машина. По данным СМИ, за несколько дней до гибели москвича разыскивали его родственники.