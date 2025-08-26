Пассажирам самолета Лондон-Пекин, приземлившегося в ХМАО из-за отказа двигателя, предоставили запасной борт. Они смогли улететь в Китай спустя 13 часов после посадки в Нижневартовске, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Резервный самолет Boeing 777 китайской авиакомпании Air China поднялся в воздух в 19:22 по московскому времени. Он направляется в Пекин, перевозя 266 человек (15 членов экипажа и 251 пассажира — ред.), которым утром 26 августа пришлось приземлиться в Нижневартовске из-за неисправности двигателя. Путь из ХМАО в столицу КНР займет около пяти часов.

На время ожидания резервного борта пассажиров размещали в терминале международных линий нижневартовского аэропорта. Туда были доставлены несколько десятков раскладушек со спальным бельем для пожилых граждан и детей. Также пассажирам предоставлялось питание и прохладительные напитки.

Сломанный самолет, который приземлился утром в ХМАО, на данный момент находится в Нижневартовске.