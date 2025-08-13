Пассажиры российской авиакомпании Red Wings более 10 часов ждут вылета рейса Батуми — Москва в аэропорт Московского региона Домодедово. Все самолеты вылетают по расписанию, кроме одного, сообщает Baza .

Вылет должен был состояться накануне в 21:00, но пассажиры так и не поднялись на борт. Сначала представители авиакомпании сообщили о неисправности самолета, а затем пожаловались на сильный ветер, из-за которого, по их словам, невозможно было совершить взлет. При этом все остальные самолеты успешно взлетали.

Среди пассажиров находится белорусская спортсменка Полина Гирчиц, представляющая грузинский футбольный клуб «Ланчхути». Она направляется в Москву для оформления шенгенской визы, необходимой для участия в Лиге чемпионов, куда пробилась ее команда.

По словам Полины, людям не предоставили гостиницу, а из еды выдали только банку газировки и 2 бутерброда. Последний раз сотрудник Red Wings выходил к пассажирам более 2 часов назад. Если покинуть аэропорт, то билет будет аннулирован.

Ранее авиакомпания Red Wings отменила рейс в Ереван и лишила россиян концерта американской певицы Дженнифер Лопес.