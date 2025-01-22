Пассажиры Подмосковья совершили почти 11 млн поездок с помощью соцкарт с января

С начала 2025 года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в автобусах «Мострансавто» было совершено почти 11 млн поездок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это на 11,7% больше. Социальные карты занимают около 47% среди всех способов безналичной оплаты, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Ежедневно в среднем пассажиры совершают по соцкартам свыше 679 тыс. операций. За первый месяц топ популярных МАПов, на маршрутах которых жители и гости региона пользовались льготами чаще всего, возглавил МАП № 10 г. Королев, где было зафиксировано больше 1,5 млн поездок. На втором месте — МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 1,2 млн операций. Замыкает тройку лидеров маршруты МАП № 8 г. Химки, в этом филиале жители и гости региона воспользовались социальными картами свыше 1,1 млн раз.

В автобусах «Мострансавто» также доступна оплата проезда картами «Стрелка» и «Тройка», бесконтактными банковскими картами. На сегодняшний день предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.