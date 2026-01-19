Пассажиры Подмосковья совершили 6 тыс поездок на автобусах Мострансавто в Крещенскую ночь

В ночь с 18 на 19 января жители и гости Подмосковья совершили около 6 тысяч поездок на автобусах Мострансавто, курсировавших по маршрутам рядом с храмами и купелями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Крещенскую ночь для удобства пассажиров работа 66 автобусных маршрутов Мострансавто была продлена до трех часов ночи. Наиболее востребованными стали маршруты № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)», которым воспользовались более 1 тысячи раз, № 103 «Электросталь (м/р Северный) – ст. Фрязево» с 495 поездками и № 371 «Свердловский – Москва (м. Щелковская)» с 332 поездками.

Более 1,3 тысячи поездок было совершено по социальным картам, свыше 2,9 тысячи раз пассажиры оплатили проезд банковскими картами, а по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зафиксировано более 1,4 тысячи поездок.

Перед выходом на маршруты специалисты технической службы проверяли основные системы автобусов, влияющие на комфорт и безопасность перевозок. Все водители прошли дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.