Пассажиров застрявшего под Петербургом «Сапсана» пересадили в резервный поезд

Следовавший в Москву «Сапсана» задержался под Петербурге по техническим причинам. Пассажиров пересадили в резервный поезд, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«… 21.18 по технической причине на перегоне Тосно — Ушаки остановился поезд № 785», — говорится в сообщении.

По факту остановки поезда поезда Санкт-Петербург — Москва организована проверка.

