Новогодние цены на «Сапсаны» будут начинаться от 2025 рублей

РЖД зафиксировали цены на «Сапсаны» из Москвы 31 декабря и 1 января

Цены на билеты на поезда «Сапсан» для пассажиров, планирующих путешествия на Новый год, заморозили. Для составов, курсирующих 31 декабря и 1 января, будет действовать специальная акция, сообщает пресс-служба РЖД.

31 декабря билет будет в эконом-классе будет стоить от 2025 рублей, а 1 января — от 2026 рублей. Поездка в базовом классе обойдется от 1832 рублей.

Спецтариф зависит не от спроса и даты покупки, а от категории места. Обычная стоимость билетов в эконом-классе составляет от 3352 рублей. Она растет по мере приближения к дате отправления поезда. Максимальная стоимость билета — 8318 рублей.

Новогодние билеты уже в продаже. Их можно приобрести на сайте РЖД.

Ранее стало известно, что в России появится новый плацкартный вагон с более длинными и широкими полками. Макет новинки представили на форуме и выставке «Транспорт России».

