РЖД показали макет нового плацкарта с более длинными и широкими полками

В России появится новый плацкартный вагон с более длинными и широкими полками. Макет новинки представили во вторник на форуме и выставке «Транспорт России», сообщает РИА Новости .

Длина поперечных полок в новом плацкарте увеличится на 14 см до 189,1 см, а ширина — на 3 см до 62,7 см. Продольные полки «вырастут» на 10 см в длину до 187,5 см и на 4 см в ширину — до 58,5 см.

Кроме того, в новом вагоне так называемого габарита Т смогут разместиться еще больше пассажиров. Всего будет доступно 58 мест, тогда как стандарт — 54.

Для каждого спального места предусмотрены шторки. Пассажиры верхних и нижних полок смогут воспользоваться столиками. В вагоне есть персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В.

Кроме того, вагон будет оснащен двумя санитарными комнатами и отдельной душевой кабиной.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что новый плацкартный вагон будет курсировать по востребованным маршрутам.

