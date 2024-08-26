Пассажирам общественного транспорта в Москве раздают воду из-за жары

Раздачу воды проводят на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».

Также москвичи и туристы могут получить воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. еще воду предлагают на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Южные ворота» и «Северные ворота».

Кроме того ЦППК организовала раздачу воды для пассажиров на станциях: Подольск и Тушинская МЦД-2, Выхино МЦД-3, Площадь трех вокзалов МЦД-4, Мытищи, а «Аэроэкспресс» предлагает утолить жажду в своих экспресс-автобусах.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о сильной жаре в понедельник. Воздух в мегаполисе прогреется до плюс 30 градусов.