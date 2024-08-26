сегодня в 12:08

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в понедельник

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник днем в столице ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Жителям и гостям мегаполис рекомендуют пить больше воды, избегать перегрева на солнце, а также использовать светлую одежду и головной убор.

Кроме того, москвичей и туристов призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В понедельник в Москве и области ожидается жаркая погода, столбики термометра поднимутся до 29 градусов тепла. Скорость ветра составит 2-7 м/с, осадков не прогнозируется.