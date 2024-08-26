Жаркая погода без осадков ждет жителей Московского региона в понедельник
Гидрометцентр РФ: 26 августа Москву и Подмосковье накроет жара
В понедельник в Московском регионе ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет от 27 до 29 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем 26 августа ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
Ветер ожидается переменный. Его скорость будет 2-7 м/с. Давление составит 752 мм рт. ст.
Будущей ночью прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха будет 14-16 градусов тепла.