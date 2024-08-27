Пассажирам «Мострансавто» в Подмосковье начали раздавать питьевую воду

сегодня в 17:04

Питьевую воду раздают на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в автобусах.

Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов.

Также в акции участвует компания ЦППК — воду раздают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах и подмосковных станциях: Подольск и Мытищи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.