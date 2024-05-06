Пассажирам автобусов Подмосковья подарят 2 тыс георгиевских лент

В преддверии празднования 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне «Мострансавто» подарит пассажирам 2 тыс. георгиевских лент, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Получить их можно будет с 6 по 8 мая в некоторых автобусах, а также на автовокзалах и автостанциях компании в разных городах Московской области.

«Дарить пассажирам символ Победы в Великой Отечественной войне — наша давняя добрая традиция. В течение нескольких дней любой желающий сможет получить черно-оранжевую ленту совершенно бесплатно», — отметили в «Мострансавто».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.