Пассажир авиакомпании S7 хотел улететь в багажном отсеке самолета

Инцидент произошел 19 августа. 41-летний мужчина планировал полететь в Новокузнецк, но не успел вовремя сесть в самолет. Тогда он пробрался в багажный отсек воздушного судна.

Позже оказалось, что мужчина попутал рейсы и случайно сел на самолет, который планировал лететь в Норильск. При этом воздушное судно до Новокузнецка уже час находилось в небе.

Сотрудники авиакомпании обнаружили мужчину в багажном отсеке и задержали. Самолет начали обыскивать силовики и кинологи.

Ранее сообщалось, что рейсы авиакомпании Smartavia задержат из-за инцидента, который произошел с их воздушным судном в Сочи. Во время приземления самолет коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы.