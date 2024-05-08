Парад Победы покажут в прямом эфире в московском метро

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В черверг, 9 мая, в общественном транспорте Москвы на медиаэкранах покажут прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. За событием смогут наблюдать пассажиры как наземного транспорта, так и метрополитена, сообщает «Вечерняя Москва».

Парад Победы покажут на 34 тыс. медиаэкранах. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в центре внимания будет роль столицы и ее транспорта в защите страны.

Кроме того, 9 мая москвичи также смогут посмотреть фильм «Офицеры» (1971), который с субтитрами покажут в общественном транспорте.

Ранее РИАМО рассказывало о программе празднования Дня Победы в Москве. Жители столицы также смогут понаблюдать за праздничным салютом, который пройдет на Воробьевых горах.

