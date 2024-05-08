Программа празднования Дня Победы 2024 в Москве: парад, салют и концерты
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В материале РИАМО рассказываем, как отметят День Победы в Москве.
79 годовщину Победы в Москве традиционно отметят парадом. Помимо этого масштабного события по всей столице пройдут выставки, концерты, театральные представления, тематические мастер-классы и другие мероприятия. В материале РИАМО рассказываем, где и как можно отметить 9 Мая в Москве.
Парад Победы на Красной площади
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В 10:00 на Красной площади начнется парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По центру Москвы колонной пройдут более девяти тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения. Также в параде примет участие авиация Воздушно-космических сил России. Парад также можно увидеть рядом с домом — его будут транслировать на праздничных площадках, которые обустроят в парках.
День Победы в парке искусств «Музеон» и парке Горького
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В парке искусств можно будет увидеть не только трансляцию парада на Красной площади, но и посмотреть запись парада 1945 года. В «Музеоне» также состоится киноконцерт, перед гостями выступят театральные и музыкальные коллективы при участии оркестра «Фонограф Симфо Джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина, Большого детского хора имени В. С. Попова. В 19:00 здесь начнется концерт «Спасибо за Победу!» — музыканты исполнят песни военных лет в современной обработке.
В парке Горького на Ленинской площади пройдет выставка «Эмоции Победы». Для детей в парке проведут литературные чтения «Тимур и его команда», в 11:00 и 13:00 начнутся экскурсии «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения». На мероприятия нужна регистрация на сайте парка https://park-gorkogo.ru/news/1755
Также на площадках парка пройдут концерты, чтения стихов, а в 15:00 стартует ежегодный Бал Победы.
Где: ул. Крымский вал, 2, ул. Крымский вал, 9
9 Мая в Музее Победы и на Поклонной горе
Фото - © РИА Новости
В День Победы в Музей Победы вход будет бесплатным, за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», которые можно посетить в составе экскурсий. В музее пройдут театральный фестиваль, выставки, концерты, кинопоказы, квизы, мастер-классы, литературные чтения.
В рамках III Международного фестиваля правильного кино и киноклуба «Поклонка» в музее пройдут бесплатные показы новых отечественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. На все показы и мероприятия музея необходима предварительная регистрация, которая доступна на сайте.
В музее «Г.О.Р.А» (филиал Музея Победы) праздничную программу откроет правнучка Георгия Жукова — Варвара Ерохина. На Главной сцене выступят вокалисты, творческие группы и исполнители. В 14:30 здесь состоится премьерный показ спектакля «Дорога на Берлин». Также на 9 Мая прямо из филиала Музея Победы можно отправить письмо военнослужащим в зону СВО — поздравить их с Днем Победы или просто написать теплые слова. На инсталляции «Стена Памяти» каждый сможет почтить память героев Великой Отечественной войны, разместив портрет.
В 13:00 в парке на Поклонной горе выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках ХХIII Московского Пасхального фестиваля. Посетить можно и выставку трофеев Армии России.
Где: пл. Победы, 3
День Победы на площади Белорусского вокзала
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Площадь Белорусского вокзала станет одной из основой площадок праздника. Именно сюда 79 лет назад прибывали поезда с победителями. Гости праздника в 2024 году смогут увидеть киноконцерт на сцене Белорусского вокзала.
В 15:00 начнется выступление «Победного хора» под управлением регента и дирижера хора «Радостная вера» Ульяны Меньшиковой. Коллектив исполнит песни военных лет «Катюша», «Землянка», «Потому что мы пилоты», «Нам нужна одна Победа» и многие другие. В 19:00 здесь состоится большой праздничный концерт с участием группы «Сопрано Турецкого» и хора Турецкого под управлением Михаила Турецкого.
Где: пл. Тверская Застава, 7, стр 1
Праздник в честь Дня Победы на ВДНХ
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На ВДНХ подготовили программу в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть иммерсивные представления, послушать выступления музыкантов и побывать на экскурсиях. Например, тематические зоны на Площади промышленности отсылают к подвигам участников обороны Москвы, Сурского рубежа, Сталинградской битвы, «Молодой гвардии», снятия блокады Ленинграда и освобождения Севастополя. В павильоне «Атом» будут проводить квест, посвященный Великой Отечественной войне. 9 мая здесь организуют экскурсии в виде иммерсивного представления, посвященного событиям 1941–1945 годов.
В павильоне «Рабочий и колхозница» состоится концерт «Любимые песни военных лет» лауреата всероссийского конкурса «Песни Победы» Ольги Ступиной и ее группы.
Будет работать выставка колесной военной техники. Разные модели грузового транспорта, санитарный фургон и мотоцикл М-72 ГМЗ, которые использовали на фронте, представят у Музея гаража особого назначения ФСО России.
Между павильонами № 53 и 54 можно будет посмотреть интерактивную экспозицию образцов оружия и обмундирования солдат. О них расскажут реконструкторы, одетые в советскую форму. Здесь же разместят военно-полевую почту: посетителям предложат написать поздравления с Днем Победы на треугольном конверте и отправить участникам специальной военной операции.
В Центре национальных конных традиций гостей познакомят с историей гвардейских кавалерийских корпусов, которые были незаменимы в Красной армии и сыграли важную роль в оборонительных и наступательных операциях. Всадники Кремлевской школы верховой езды продемонстрируют флаги этих подразделений и выступят с показательной программой. Кроме того, на ВДНХ можно посмотреть фотовыставку «Эмоции Победы».
«Солнце Москвы» в день праздника окрасится в красно-золотые цвета, и здесь пройдет музыкальная программа.
Где: пр-т Мира, 119
Лекция в музее-панораме «Бородинская битва»
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В музее-панораме «Бородинская битва» состоится лекция «Мужественный образ великого предка». Слушатели узнают, как образ полководца М. И. Кутузова был представлен в агитационном плакате, литературе и искусстве военных лет. Именно в годы Великой Отечественной войны появляются произведения и реликвии, которые увековечивают имя великого военачальника и помогают осознать важность преемственности поколений. Учреждается орден Кутузова как полководческая награда, именем Кутузова была названа Орловская наступательная операция 1943 года, которая помогла закрепить успехи на Курской дуге.
Где: Кутузовский пр-т, 38, стр 1
Праздник в Музее обороны Москвы
Фото - © РИА Новости
В Государственном музее обороны Москвы пройдет праздничная программа «Победа! Победа! Победа!», посвященная 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках программы пройдут концерт учеников и педагогов детской школы искусств имени Эдварда Грига, спектакль «Весна — 45…», мастер-классы «Пилотка» и «Цветы Победы», квест «Разведка уходит в сумерки». Побывав на обзорной экскурсии «Великий подвиг защитников Москвы», гости музея узнают, почему Москва была главной целью нацистской Германии, а Московская битва — главным военно-политическим событием Великой Отечественной и Второй мировой войны. Посетители увидят подлинные предметы и документы.
Где: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, 3
Песни военных лет в Московском международном доме музыки
Фото - © РИА Новости
В 17:00 в Московском международном доме музыки зрители смогут послушать песни, посвященные Великой Отечественной войне, среди которых «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Смуглянка», «Темная ночь», «Эх, дороги», «Журавли», «День Победы» и другие. Произведения исполнят в авторских аранжировках Московского классического ансамбля — квинтета духовых и фортепиано.
Где: Космодамианская наб., 52, стр 13
Праздник в честь Дня Победы в городских парках
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Отметить День Победы можно будет в парках, на пешеходных улицах и городских площадках по всей Москве. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, послушать духовые оркестры и попробовать блюда военно-полевой кухни.
ЦАО
- Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького: с 10:00 до 17:00
- Московский городской сад «Эрмитаж»: с 13:00 до 21:30
- Парк культуры и отдыха «Таганский»: с 13:00 до 18:00
- Парк культуры и отдыха «Красная Пресня»: с 12:00 до 17:00
- Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана: с 13:00 до 19:00
СВАО
- Парк культуры и отдыха «Бабушкинский»: с 12:00 до 20:00
- Лианозовский парк культуры и отдыха: с 13:00 до 16:00
- Аллея Космонавтов: с 10:00 до 22:00
- Сквер по Олонецкому проезду: с 15:00 до 19:00
- Парк у Джамгаровского пруда: с 15:00 до 19:00
- Гончаровский парк: с 13:00 до 18:00
САО
- Парк «Ангарские пруды»: с 13:00 до 16:00
- Парк «Ходынское поле»: с 10:00 до 22:00
- Зона отдыха «Левобережье»: с 12:00 до 18:00
СЗАО
- Ландшафтный парк «Митино»: с 10:00 до 22:00
- Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»: с 12:00 до 18:00
ЮВАО
- Парк культуры и отдыха «Кузьминки»: с 11:00 до 21:00
- Парк «Печатники»: с 10:00 до 22:00
- Московская усадьба Деда Мороза: с 12:00 до 18:00
ЮАО
- Музей-заповедник «Царицыно»: с 10:00 до 22:00
- Музей-заповедник «Коломенское»: с 12:00 до 18:00
ЮЗАО
- Усадьба Воронцово: с 13:00 до 21:00
- Ландшафтный парк «Южное Бутово»: с 10:00 до 22:00
ВАО
- Парк культуры и отдыха «Сокольники»: с 12:00 до 21:00
- Перовский парк культуры и отдыха: с 12:00 до 22:00
- Зона отдыха «Терлецкая дубрава»: с 12:00 до 15:00
- Парк у прудов «Радуга»: с 12:00 до 15:00
- Измайловский парк: с 12:00 до 18:00
ЗАО
- Парк культуры и отдыха «Фили»: с 12:00 до 20:00
- Парк 50-летия Октября: с 12:00 до 20:00
- Площадка в Солнцеве (улица Щорса, дом 6): с 10:00 до 22:00
- Площадка в Ново-Переделкине (улица Лукинская, дом 12): с 10:00 до 22:00
- Парк Олимпийской Деревни: с 12:00 до 20:00
ЗелАО
- Центральная площадь, дом 1: с 10:00 до 22:00
ТиНАО
- Троицк, Академическая площадь: c 10:00 до 22:00
- Поселок Московский, 3-й микрорайон, земельный участок № 21а, «Стадион» с 10:00 до 22:00
- Поселение Рязановское, поселок Фабрики имени 1 Мая, парковая зона
Салют в честь Дня Победы 2024 в Москве
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Праздничный салют в Москве состоится на Воробьевых горах.
«В День Победы Московская канатная дорога откроется с 11 часов. В связи с подготовкой и проведением праздничного салюта, в целях безопасности, с 16:00–20:30 для посадки и высадки пассажиров будет работать только станция „Воробьевы горы“. В 21:00 воздушная трасса будет остановлена и завершит свою работу», — говорится в сообщении пресс-службы спорткомплекса.
Отмечается, что наблюдать за праздничным салютом на 9 Мая будет возможно впервые на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса «Воробьевы горы». Здесь можно будет расположиться и за столиком уличного кафе и прямо у кромки склона.