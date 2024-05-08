Программа празднования Дня Победы 2024 в Москве: парад, салют и концерты

В материале РИАМО рассказываем, как отметят День Победы в Москве.

79 годовщину Победы в Москве традиционно отметят парадом. Помимо этого масштабного события по всей столице пройдут выставки, концерты, театральные представления, тематические мастер-классы и другие мероприятия. В материале РИАМО рассказываем, где и как можно отметить 9 Мая в Москве.

Парад Победы на Красной площади

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В 10:00 на Красной площади начнется парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По центру Москвы колонной пройдут более девяти тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения. Также в параде примет участие авиация Воздушно-космических сил России. Парад также можно увидеть рядом с домом — его будут транслировать на праздничных площадках, которые обустроят в парках.

День Победы в парке искусств «Музеон» и парке Горького

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В парке искусств можно будет увидеть не только трансляцию парада на Красной площади, но и посмотреть запись парада 1945 года. В «Музеоне» также состоится киноконцерт, перед гостями выступят театральные и музыкальные коллективы при участии оркестра «Фонограф Симфо Джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина, Большого детского хора имени В. С. Попова. В 19:00 здесь начнется концерт «Спасибо за Победу!» — музыканты исполнят песни военных лет в современной обработке.

В парке Горького на Ленинской площади пройдет выставка «Эмоции Победы». Для детей в парке проведут литературные чтения «Тимур и его команда», в 11:00 и 13:00 начнутся экскурсии «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения». На мероприятия нужна регистрация на сайте парка https://park-gorkogo.ru/news/1755

Также на площадках парка пройдут концерты, чтения стихов, а в 15:00 стартует ежегодный Бал Победы.

Где: ул. Крымский вал, 2, ул. Крымский вал, 9

9 Мая в Музее Победы и на Поклонной горе

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В День Победы в Музей Победы вход будет бесплатным, за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», которые можно посетить в составе экскурсий. В музее пройдут театральный фестиваль, выставки, концерты, кинопоказы, квизы, мастер-классы, литературные чтения.

В рамках III Международного фестиваля правильного кино и киноклуба «Поклонка» в музее пройдут бесплатные показы новых отечественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. На все показы и мероприятия музея необходима предварительная регистрация, которая доступна на сайте.

В музее «Г.О.Р.А» (филиал Музея Победы) праздничную программу откроет правнучка Георгия Жукова — Варвара Ерохина. На Главной сцене выступят вокалисты, творческие группы и исполнители. В 14:30 здесь состоится премьерный показ спектакля «Дорога на Берлин». Также на 9 Мая прямо из филиала Музея Победы можно отправить письмо военнослужащим в зону СВО — поздравить их с Днем Победы или просто написать теплые слова. На инсталляции «Стена Памяти» каждый сможет почтить память героев Великой Отечественной войны, разместив портрет.

В 13:00 в парке на Поклонной горе выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках ХХIII Московского Пасхального фестиваля. Посетить можно и выставку трофеев Армии России.

Где: пл. Победы, 3

День Победы на площади Белорусского вокзала

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Площадь Белорусского вокзала станет одной из основой площадок праздника. Именно сюда 79 лет назад прибывали поезда с победителями. Гости праздника в 2024 году смогут увидеть киноконцерт на сцене Белорусского вокзала.

В 15:00 начнется выступление «Победного хора» под управлением регента и дирижера хора «Радостная вера» Ульяны Меньшиковой. Коллектив исполнит песни военных лет «Катюша», «Землянка», «Потому что мы пилоты», «Нам нужна одна Победа» и многие другие. В 19:00 здесь состоится большой праздничный концерт с участием группы «Сопрано Турецкого» и хора Турецкого под управлением Михаила Турецкого.

Где: пл. Тверская Застава, 7, стр 1

Праздник в честь Дня Победы на ВДНХ

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На ВДНХ подготовили программу в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть иммерсивные представления, послушать выступления музыкантов и побывать на экскурсиях. Например, тематические зоны на Площади промышленности отсылают к подвигам участников обороны Москвы, Сурского рубежа, Сталинградской битвы, «Молодой гвардии», снятия блокады Ленинграда и освобождения Севастополя. В павильоне «Атом» будут проводить квест, посвященный Великой Отечественной войне. 9 мая здесь организуют экскурсии в виде иммерсивного представления, посвященного событиям 1941–1945 годов.

В павильоне «Рабочий и колхозница» состоится концерт «Любимые песни военных лет» лауреата всероссийского конкурса «Песни Победы» Ольги Ступиной и ее группы.

Будет работать выставка колесной военной техники. Разные модели грузового транспорта, санитарный фургон и мотоцикл М-72 ГМЗ, которые использовали на фронте, представят у Музея гаража особого назначения ФСО России.

Между павильонами № 53 и 54 можно будет посмотреть интерактивную экспозицию образцов оружия и обмундирования солдат. О них расскажут реконструкторы, одетые в советскую форму. Здесь же разместят военно-полевую почту: посетителям предложат написать поздравления с Днем Победы на треугольном конверте и отправить участникам специальной военной операции.

В Центре национальных конных традиций гостей познакомят с историей гвардейских кавалерийских корпусов, которые были незаменимы в Красной армии и сыграли важную роль в оборонительных и наступательных операциях. Всадники Кремлевской школы верховой езды продемонстрируют флаги этих подразделений и выступят с показательной программой. Кроме того, на ВДНХ можно посмотреть фотовыставку «Эмоции Победы».

«Солнце Москвы» в день праздника окрасится в красно-золотые цвета, и здесь пройдет музыкальная программа.

Где: пр-т Мира, 119

Лекция в музее-панораме «Бородинская битва»

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В музее-панораме «Бородинская битва» состоится лекция «Мужественный образ великого предка». Слушатели узнают, как образ полководца М. И. Кутузова был представлен в агитационном плакате, литературе и искусстве военных лет. Именно в годы Великой Отечественной войны появляются произведения и реликвии, которые увековечивают имя великого военачальника и помогают осознать важность преемственности поколений. Учреждается орден Кутузова как полководческая награда, именем Кутузова была названа Орловская наступательная операция 1943 года, которая помогла закрепить успехи на Курской дуге.

Где: Кутузовский пр-т, 38, стр 1

Праздник в Музее обороны Москвы

Фото - © РИА Новости

В Государственном музее обороны Москвы пройдет праздничная программа «Победа! Победа! Победа!», посвященная 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках программы пройдут концерт учеников и педагогов детской школы искусств имени Эдварда Грига, спектакль «Весна — 45…», мастер-классы «Пилотка» и «Цветы Победы», квест «Разведка уходит в сумерки». Побывав на обзорной экскурсии «Великий подвиг защитников Москвы», гости музея узнают, почему Москва была главной целью нацистской Германии, а Московская битва — главным военно-политическим событием Великой Отечественной и Второй мировой войны. Посетители увидят подлинные предметы и документы.

Где: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, 3

Песни военных лет в Московском международном доме музыки

Фото - © РИА Новости

В 17:00 в Московском международном доме музыки зрители смогут послушать песни, посвященные Великой Отечественной войне, среди которых «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Смуглянка», «Темная ночь», «Эх, дороги», «Журавли», «День Победы» и другие. Произведения исполнят в авторских аранжировках Московского классического ансамбля — квинтета духовых и фортепиано.

Где: Космодамианская наб., 52, стр 13

Праздник в честь Дня Победы в городских парках

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Отметить День Победы можно будет в парках, на пешеходных улицах и городских площадках по всей Москве. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, послушать духовые оркестры и попробовать блюда военно-полевой кухни.

ЦАО

Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького: с 10:00 до 17:00

Московский городской сад «Эрмитаж»: с 13:00 до 21:30

Парк культуры и отдыха «Таганский»: с 13:00 до 18:00

Парк культуры и отдыха «Красная Пресня»: с 12:00 до 17:00

Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана: с 13:00 до 19:00

СВАО

Парк культуры и отдыха «Бабушкинский»: с 12:00 до 20:00

Лианозовский парк культуры и отдыха: с 13:00 до 16:00

Аллея Космонавтов: с 10:00 до 22:00

Сквер по Олонецкому проезду: с 15:00 до 19:00

Парк у Джамгаровского пруда: с 15:00 до 19:00

Гончаровский парк: с 13:00 до 18:00

САО

Парк «Ангарские пруды»: с 13:00 до 16:00

Парк «Ходынское поле»: с 10:00 до 22:00

Зона отдыха «Левобережье»: с 12:00 до 18:00

СЗАО

Ландшафтный парк «Митино»: с 10:00 до 22:00

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»: с 12:00 до 18:00

ЮВАО

Парк культуры и отдыха «Кузьминки»: с 11:00 до 21:00

Парк «Печатники»: с 10:00 до 22:00

Московская усадьба Деда Мороза: с 12:00 до 18:00

ЮАО

Музей-заповедник «Царицыно»: с 10:00 до 22:00

Музей-заповедник «Коломенское»: с 12:00 до 18:00

ЮЗАО

Усадьба Воронцово: с 13:00 до 21:00

Ландшафтный парк «Южное Бутово»: с 10:00 до 22:00

ВАО

Парк культуры и отдыха «Сокольники»: с 12:00 до 21:00

Перовский парк культуры и отдыха: с 12:00 до 22:00

Зона отдыха «Терлецкая дубрава»: с 12:00 до 15:00

Парк у прудов «Радуга»: с 12:00 до 15:00

Измайловский парк: с 12:00 до 18:00

ЗАО

Парк культуры и отдыха «Фили»: с 12:00 до 20:00

Парк 50-летия Октября: с 12:00 до 20:00

Площадка в Солнцеве (улица Щорса, дом 6): с 10:00 до 22:00

Площадка в Ново-Переделкине (улица Лукинская, дом 12): с 10:00 до 22:00

Парк Олимпийской Деревни: с 12:00 до 20:00

ЗелАО

Центральная площадь, дом 1: с 10:00 до 22:00

ТиНАО

Троицк, Академическая площадь: c 10:00 до 22:00

Поселок Московский, 3-й микрорайон, земельный участок № 21а, «Стадион» с 10:00 до 22:00

Поселение Рязановское, поселок Фабрики имени 1 Мая, парковая зона

Салют в честь Дня Победы 2024 в Москве

Фото - © Медиасток.рф

Праздничный салют в Москве состоится на Воробьевых горах.

«В День Победы Московская канатная дорога откроется с 11 часов. В связи с подготовкой и проведением праздничного салюта, в целях безопасности, с 16:00–20:30 для посадки и высадки пассажиров будет работать только станция „Воробьевы горы“. В 21:00 воздушная трасса будет остановлена и завершит свою работу», — говорится в сообщении пресс-службы спорткомплекса.

Отмечается, что наблюдать за праздничным салютом на 9 Мая будет возможно впервые на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса «Воробьевы горы». Здесь можно будет расположиться и за столиком уличного кафе и прямо у кромки склона.