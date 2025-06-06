«Отсутствие альтернативы»: эксперт объяснил ситуацию с «УАЗ Хантер» на авторынке

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что для замены устаревающего внедорожника «УАЗ Хантер» в России следовало бы сконструировать аналог китайского BAW BJ 212. В нынешнем виде УАЗ имеет право на существование и продажи только из-за отсутствия альтернативы, сообщает Газета.ru .

«Прототипом BJ 212 когда-то являлись советские ГАЗ-69 и УАЗ-469, но нынешнему поколению китайского внедорожника остается только позавидовать. В нем установлен бензиновый двигатель 2.0, автоматическая коробка, совершенные мосты, представляющие собой симбиоз конструкции Toyota и Jeep Wrangler», — сказал эксперт.

По его словам, российский Sollers должен показать более современный и доступный внедорожник и построить для него отдельную производственную линию.

Ранее сообщалось, что УАЗ приостановил выпуск «Хантеров» на три месяца. Его производство намерены перевести на отдельный сборочный участок.