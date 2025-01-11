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Отменены временные ограничения полетов в аэропортах Ижевска и Кирова

В воздушных гаванях Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

Временные ограничения в аэропортах действовали для обеспечения безопасности полетов лайнеров.

Во время действия временных ограничений на запасном аэродроме совершил посадку один самолет, выполнявший рейс в Ижевск.

Ранее Росавиация временно приостановила работу еще двух аэропортов — в Кирове Кировской области и в столице Башкортостана — в Уфе.