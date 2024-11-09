ОСН: негабаритный груз не рекомендуется привязывать к машине

Негабаритный груз вроде шкафа или стеллажа можно перевезти в машине, не нанимая спецтранспорт. Существует ряд правил, которые нужно соблюдать во время этого, сообщает « Общественная служба новостей ».

Негабаритный груз не должен закрывать обзор, нарушать устойчивость машины, создавать дисбаланс веса. Также шкаф, стеллаж или другой предмет не может закрывать номера, создавать риск дорожно-транспортного происшествия.

Негабаритный груз не рекомендуется привязывать к машине, если он не помещается в салоне. Вместо нее рекомендуется приобрести особую багажную систему на крышу.

За нарушение правил перевозки грузов водителю положен штраф. По статье 12.21 КоАП РФ его размер составляет 500 рублей.

Выписать протокол может только инспектор ГАИ. По камерам за такое правонарушение не штрафуют.

Если инспектор ГАИ остановил водителя за перевозку негабаритного груза с нарушениями, и водитель их не устранил, с него взыщут одну тыс. рублей. Также могут отправить на административный арест на 15 дней.

Ранее водителей Подмосковья призвали соблюдать правила дорожного движения при ухудшении погодных условий.