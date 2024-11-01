Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий

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В Московской области в пятницу и субботу прогнозируют сильный ветер и гололедицу — порывы ветра могут достигнуть 21 м/с, а местами пройдет сильный дождь. Температура ночью опустится до минус 2 градусов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителей призывают быть предельно внимательными и не отвлекаться за рулем. Соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров — обгонов и перестроений. Снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. Быть осторожными и не парковаться у шатких конструкций.

Если не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то лучше отложить поездки или воспользоваться общественным транспортом.

В случае чрезвычайных ситуаций‌, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.