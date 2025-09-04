Оштрафовали на 100 тыс руб: школьники на самокате гоняли по встречке в Москве

В Москве двух школьников оштрафовали за езду на электросамокате по встречке

В столице вычислили школьников, которые вдвоем на одном электросамокате катались по полосе встречного движения на проспекте Мира. Их оштрафовали на серьезную сумму, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сети появилось видео того, как ребята нарушают технику безопасности и правила ПДД. В кадре запечатлено, как школьники на арендованном электросамокате мчатся по трассе, полной машин. Причем едут они по встречке прямо в потоке, создавая опасную ситуацию.

Они нарушили сразу несколько правил: ехали вдвоем на одном самокате и в неположенном месте, предоставили недостоверные сведения о возрасте при аренде СИМ. Также их признали виновными по статье о передаче управления несовершеннолетнему лицу. За такую езду школьников оштрафовали на 100 тыс. рублей.

В столичном Дептрансе напомнили, что на самокате может кататься строго один человек, а аренда СИМ доступна только совершеннолетним после верификации через Mos ID.

Ранее девушка на самокате чуть не сбила пожилую маму актрисы Екатерины Шпицы в Москве. Пенсионерка получила ушиб плеча, а наехавшая на нее не принесла извинений и даже не остановилась.