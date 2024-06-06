Опубликованы кадры из кабины трамвая с отказавшими тормозами в Кемерове
В момент столкновения двух кемеровских трамваев девушка-водитель отчаянно пыталась остановить транспорт с отказавшими тормозами. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Несмотря на плохое качество видео из кабины водителя, на кадрах видно, что 23-летняя девушка-водитель пытается остановить трамвай. Транспорт потерял управление примерно в 7:30.
С этого момента она отчаянно жала на тормоза, но ничего не получалось. Тогда водитель попыталась отключить токоприемник, уперевшись ногами в приборную панель, но ей не хватило физических сил.
В итоге трамвай на полном ходу врезался в другой трамвай, который двигался в попутном направлении. В результате аварии пострадали более 100 человек, один из них погиб.
Ранее в Кемерове произвели задержание директора электротранспортной компании. По предварительной версии, трамвай на линию выпустили в неисправном состоянии.