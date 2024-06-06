Опубликованы кадры из кабины трамвая с отказавшими тормозами в Кемерове

Водитель сломанного трамвая в Кемерове до последнего пыталась его остановить

В момент столкновения двух кемеровских трамваев девушка-водитель отчаянно пыталась остановить транспорт с отказавшими тормозами. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza .

Несмотря на плохое качество видео из кабины водителя, на кадрах видно, что 23-летняя девушка-водитель пытается остановить трамвай. Транспорт потерял управление примерно в 7:30.

С этого момента она отчаянно жала на тормоза, но ничего не получалось. Тогда водитель попыталась отключить токоприемник, уперевшись ногами в приборную панель, но ей не хватило физических сил.

В итоге трамвай на полном ходу врезался в другой трамвай, который двигался в попутном направлении. В результате аварии пострадали более 100 человек, один из них погиб.

Ранее в Кемерове произвели задержание директора электротранспортной компании. По предварительной версии, трамвай на линию выпустили в неисправном состоянии.