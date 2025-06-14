Операторы проката самокатов заблокировали 30 тыс аккаунтов детей в столице

В столице операторы проката самокатов с начала сезона заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Как отметил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, статистика прошлых лет показывает, что чаще всего в аварии с самокатами попадали дети и подростки, использовавшие сервис проката, несмотря на действующий запрет.

По словам Ликсутова, введенная верификация через Mos ID помогает операторам своевременно выявлять подобные нарушения и блокировать доступ к аренде.

Вице-мэр добавил, что с 2025 года арендовать самокат пользователи могут только после верификации через систему Mos ID. В этом сезоне аккаунты подтвердили свыше 810 тыс. человек. В среднем в мае на самокатах было совершено по 230 тыс. поездок в сутки.

Ранее на Семеновской набережной в Москве произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, ехавший на самокате.