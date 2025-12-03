Около 56 млрд рублей выделили на развитие дорог в Крыму в 2026 году

Заместитель председателя Совмина Крыма, министр финансов республики Ирина Кивико рассказала, сколько в 2026 году планируется потратить на развитие дорог на полуострове, сообщает «Крым 24» .

По ее словам, на эти цели в следующем году выделена сумма в размере 56 миллиардов рублей.

Кивико пояснила, что указанная сумма состоит из федеральных средств и доходов республиканского бюджета. В приоритете — реализация масштабных проектов в области дорожного строительства.

«Это и федеральные деньги, и деньги Республики Крым. Это, конечно, будут глобальные дороги, которые мы строим. Это Льговское — Грушевка — Судак, это обход Алушта — Ялта, это дорога Алушта — Приветное», — уточнила она.

