Около 40 км дорог отремонтируют в Дмитровском округе в этом году

В этом году на территории Дмитровского городского округа запланирован ремонт 23 участков дорог: 1 участок федеральной дороги А-104 — Москва — Дмитров — Дубна (от п. Икша до п. Ермолино) протяженностью 4 км, 8 участков региональных дорог протяженностью 26,6 км и 14 участков муниципальных дорог протяженностью 8,5 км, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас рабочие приступили к ремонту на 4 дорогах: ул. Подьячева, ул. 3-я Пушкинская, ул. Таборная в Дмитрове и в деревне Морозово.

«При формировании программы по ремонту автомобильных дорог учитывалось состояние дорожного полотна, загруженность трасс и наличие социальных объектов рядом. В ходе работ на всех дорогах обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Важно отметить, формировать программу по ремонту нам помогают и жители благодаря голосованию на портале «Добродел» — в этом сезоне в муниципалитете отремонтируем 6 участков дорог», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Полный перечень адресов опубликован на сайте администрации в разделе «Комфортная среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.