Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения

Так, резидентами региональных парковок на улице Угрешской в Дзержинском и на Комсомольском проспекте в Люберцах стал 141 житель. А 144 человека получили резидентские разрешения на муниципальных парковках на улице Калараш в Люберцах, и на проспекте Мира и улице Некрасова в Реутове.

«Часть заявок на получение резидентских разрешений была отклонена по причине некорректного предоставления документов. Среди частых ошибок: заявитель не является собственником квартиры или автомобиля, отсутствие согласия от несовершеннолетних, указание некорректного кадастрового номера», — отметили в ведомстве.

Чтобы получить резидентское разрешение, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг, срок предоставления услуги составляет 6 рабочих дней. Разрешение начнет действовать после получения уведомления, в котором будут указаны даты начала действия разрешения — дополнительно вносить номер своего разрешения никуда не нужно, он автоматически добавляется в систему, вы сразу можете парковаться на любом свободном месте вашей парковки в жилой зоне.

Если у вас возникли вопросы по подаче заявок на получение резидентских разрешений, то можно получить консультацию по номеру: 8(498)602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Получить подробную информацию платных парковках и о том, собственники каких жилых помещений могут стать резидентами, можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.