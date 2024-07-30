Около 300 машин эвакуировали с улиц Ленинского округа за неделю

В Подмосковье за нарушения правил парковки с дорог были убраны более 3,4 тысячи автомобилей, что на 126 больше, чем в среднем за прошлую неделю. В Ленинском городском округе за последнюю неделю переместили на штрафстоянки 267 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

«Повышение количества и качества проводимых рейдов для выявления нарушений правил парковки и последующей эвакуации автомобилей на штрафстоянки является важным шагом к улучшению дорожной ситуации в нашем округе. За прошедшую неделю с улиц и дворов Ленинского округа было перемещено 267 автомобилей», — заявил Станислав Каторов.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается ежедневно, при этом особое внимание уделяется местам, откуда поступает наибольшее количество жалоб от жителей.

Водителей настоятельно просят соблюдать правила парковки, уважать других участников дорожного движения и не препятствовать проезду экстренных служб и спецтехники. Получить информацию о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Дороги очень долгожданны. И Пироговка, и две концессии, которые мы реализуем на территории Мытищ, и ЮЛА протяженностью 46 километров», — сказал губернатор.