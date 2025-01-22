Около 280 тыс авто проехали по обходу деревни Малые Вяземы на ЦКАД после запуска

С момента открытия по обходу деревни Малые Вяземы на ЦКАД в Подмосковье между Можайским и Минским шоссе зафиксирован проезд почти 280 тыс. машин, сообщается на сайте российского правительства.

«Это один из самых долгожданных и значимых для граждан объектов в Московской области. Благодаря ему удалось повысить качество жизни жителей Малых Вязем, поскольку он разгрузил улично-дорожную сеть от транзитного транспорта», — сказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Зампред подчеркнул, что с помощью данного обхода водители стали быстрее и безопаснее проезжать один из самых высокоинтенсивных участков ЦКАД. Также он помог убрать одноуровневые пересечения с ж/д, это также повлияло на уменьшение времени в пути.

По словам Хуснуллина, открытие дороги дало хороший импульс развитию не только Подмосковья, но и всего Центрального региона, так как сильно улучшило транспортное сообщение.

В декабре 2024 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил строителей обхода деревни Малые Вяземы после того, как президент России Владимир Путин в режиме ВКС запустил движение по этому дорожному объекту.

«Для нас развитие Московского транспортного узла — очень важная работа, которая ведется вместе с федеральным правительством. Мы и дальше будем сдавать объекты. Сейчас открыли Обход Малых Вязем, а еще три развязки на ЦКАДе запроектированы и будут сданы в 2026 году — это Дмитровское, Фряновское и Щелковское шоссе. Они позволят нам улучшить дорожную ситуацию, сделать ЦКАД более доступным», — сказал Воробьев.