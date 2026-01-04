сегодня в 17:58

Около 200 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за атаки БПЛА

Около 200 авиарейсов задержали в столичных аэропортах в воскресенье вечером из-за атаки беспилотников на город, сообщает Mash .

В настоящее время временные ограничения на прием и вылет гражданских самолетов действует в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Несколько рейсов отменены.

На опубликованных кадрах видно, как на посадку образовалась большая очередь из пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу были обнаружены и перехвачены более 20 беспилотников.

