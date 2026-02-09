Около 1,4 тыс км дорог отремонтировали в Подмосковье за 2025 год

За минувший год на территории Московской области отремонтировали 1391 км дорог, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

«2025 год стал для нас годом динамичного развития. Мы отремонтировали 1391 км дорог, что на 251 км больше чем, в 2024 году. Кроме того, мы в 2,5 раза увеличили программу капитального ремонта, по которой было отремонтировано 138 км (дорог — ред.)», — сказал Сибатулин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр уточнил, что за 2025 год в регионе было отремонтировано на 28% больше дорог, чем в 2024 году.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье особое внимание уделяется дорогам в малых населенных пунктах, в том числе грунтовым.

«Вы знаете, что 1,5 тыс. дорог — задача ремонтировать каждый год. Особое внимание уделяется малым населенным пунктам, это отдельная программа», — сказал Воробьев.

