Около 1,4 тыс единиц специализированной техники задействовали в Подмосковье в выходные

Дорожные службы Московской области за минувшие выходные обеспечили круглосуточную уборку снега и противогололедную обработку на муниципальных и региональных дорогах. В работах были задействованы более 1,5 тыс. дорожных рабочих и около 1,4 тыс. единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Объем работ на муниципальной и региональной сети за два дня составил около 45 тысяч км, а в ночь на понедельник очистили от снега и обработали противогололедными материалами около 10 тысяч км. В первую очередь работы проводились на опасных участках дорог и трассах с высокой интенсивностью движения, в том числе в черте населенных пунктов», — сказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ближайшие несколько дней в Московском регионе прогнозируют усиление ветра — до 17 м/с, местами ожидается не только снег, но и метель, на дорогах возможна гололедица. В связи с погодными условиями дорожные службы Подмосковья продолжат работы по обеспечению безопасного проезда.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работам уборочной техники — не парковать транспорт на остановках, не перекрывать проезды и выезды на дороги. Также водителям следует в такую погоду быть внимательнее: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, не совершать резких маневров. При возникновении чрезвычайно ситуации или ДТП необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.