сегодня в 14:57

Огромная волна чуть не снесла электричку в Сочи

Электричка следовала из Сочи, когда ее внезапно накрыла огромная волна, сообщает пользователь jenisjeniss в Instagram*.

Инцидент произошел 19 февраля. Сильный удар воды едва не снес состав прямо во время движения.

Очевидцы запечатлели этот момент на видео. В кадре показано, как огромная волна с бешеной силой накрывает электричку. Вода разбилась о стены вагонов и стекла на окнах. После этого море вернулось на свое место.

При этом пассажиры не испугались подобного явления, а пришли в восторг.

Ранее жители элитного ЖК «Режиссер», расположенного на улице Вильгельма Пика в Москве, пожаловались на потоп в доме. Затопило холл дома, также вода текла по стенам.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.