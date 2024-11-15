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Ограничения на работу аэропорта в Казани сняты

В аэропорту Казани с 15:00 сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Так, в период действия ограничений на три самолета «ушли» на запасные воздушные гавани.

Для обеспечения безопасности пассажиров были приняты все необходимые меры.

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани в пятницу, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы.