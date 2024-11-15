сегодня в 14:31

Временные ограничения ввели на работу аэропорта в Казани

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения прием и отправку авиарейсов аэропорта Казань, сообщает Росавиация.

В настоящий момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

По данным SHOT, в аэропорту Казани ввели план «Ковер», предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.