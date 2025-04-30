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Ограничения на полеты сняты в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля

Ограничения на полеты сняли в трех аэропортах России — Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) и Нижний Новгород (Строгино). Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В трех аэропортах в 06:56 возобновили прием и отправку самолетов.

Ограничения вводили в 02:45 в Иваново, в 03:07 в Нижнем Новгороде, в 03:07 в Ярославле. Такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на прием и отправку рейсов. 17 самолетов улетели на посадку в запасные воздушные гавани.