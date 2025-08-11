сегодня в 08:26

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на прием и посадку самолетов сняли в аэропорту Нижнего Новгорода. Их вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О начале действия ограничений рассказали в 05:25. Официальная причина их введения не раскрывалась.

При этом ночью украинские военные пытались атаковать два промышленных предприятия в Нижегородской области. Один человек погиб, двое ранены.

Над регионами РФ за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА. Они были самолетного типа.