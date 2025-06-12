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Очередь из 720 машин образовалась у Крымского моста

Число машин, застрявших в очереди перед Крымским мостом утром 12 июня, превысило 700, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 9:00 по московскому времени пробка образовалась со стороны Тамани. В очереди стоят 720 автомобилей.

Время ожидания проезда составит около трех часов. Со стороны Керчи все свободно, затора нет.

Ранее Крымский мост атаковали, когда по нему ехали дети в «Артек». Депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев заявил, что этот взрыв раскрывает фашистскую сущность киевского режима.