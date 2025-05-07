Новый вокзал Москва-Сити МЦД-1 откроется в 2025 году

Новый московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-1 заработает уже в текущем году. Он станет частью большого хаба, который объединит МЦК, МЦД-1, МЦД-4, метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В этом году специалисты завершат отделочные и пусконаладочные работы на первой и второй платформах. Также там сейчас идет монтаж инженерных систем.

Кроме того, в 2025 году завершат часть южного вестибюля, который готов на 85%, и интеграцию с МЦД-4. На станции будет три пассажирские платформы и два просторных вестибюля. Она будет оборудована 10 лифтами и 14 эскалаторами и всеми удобствами для маломобильных пассажиров.

После полного завершения реконструкции в 2026 году вокзал станет частью большого хаба. МГВ Москва-Сити улучшит транспортную доступность для жителей районов Пресненский, Хорошевский, Дорогомилово, Хорошево-Мневники, Филевский Парк. Изменения коснутся свыше 500 тыс. человек.

Между тем в российской столице развивается сеть экологичного наземного общественного транспорта. Ранее стало известно, что 200 электробусных маршрутов запустили в Москве с 2018 года.