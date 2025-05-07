200 электробусных маршрутов запустили в Москве с 2018 года

В российской столице развивается сеть экологичного наземного общественного транспорта. В мегаполисе постоянно появляются новые маршруты, продлеваются, а также корректируются нынешние.

Российские электробусы, созданные внутри страны, делают поездки более комфортными для пассажиров с 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сказал, что в мегаполисе функционируют 200 электробусных маршрутов. Экологичный транспорт оказывается все более доступным для жителей разных районов города.

Преимущества электробусов

Пассажирам нравится этот вид транспорта из-за низкого шума и маневренности. Также электробусы плавно ездят. Еще у них низкий пол, откидная аппарель, накопительные площадки, кнопки вызова водителя для инвалидов. Благодаря климат-контролю в транспортных средствах комфортная температура в любое время года. Имеются зарядки для смартфонов, а также медиаэкраны. На них указана информация о маршруте.

«Мы продолжаем развивать сеть экологичного наземного городского транспорта и поддерживать высокое качество обслуживания пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня столица — европейский лидер по количеству электротранспорта. С начала года в Москве появилось 22 новых электробусных маршрута», — сказал Ликсутов.

Замена автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в российскую столицу отправляют транспортные средства улучшенной комплектации, в которых имеется адаптивное освещение салона. Для обеспечения комфорта пассажиров оно меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута дает возможность увидеть номер издалека.

Салон электробуса отапливается с помощью электрического обогревателя. Он не оказывает влияния на окружающую среду, но дает возможность поддерживать нужную температуру.

Запас хода увеличился с 40-50 километров до 80-90. Массу машины удалось сохранить. С 2024 года в городе начнут работать КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Москва — лидер по развитию электробусных парков

Электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. В российской столице первой среди регионов РФ начали появляться современные электробусные парки.

В 2022 году в ТиНАО появился первый в стране и наиболее большой в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные транспортные средства появились на маршрутах в Новомосковском и Троицком административных округах. Через год на северо-западе возвели парк «Митино».

После этого электробусы начали ездить по маршрутам в 20 районах российской столицы, а также в двух ближайших населенных пунктах Подмосковья. В конце 2023 года начал функционировать третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

С поставками техники и улучшением зарядной инфраструктуры в Москве образуется еще большее количество маршрутов, по которым будут ходить электробусы. Их по городу ездит уже более 2,3 тыс.

Электробусы обслуживают в рамках контрактов жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи в парки Мосгортранса компания-изготовитель сама следит за исправной работой транспортных средств на маршрутах в городе.

Электробусы берегут экологию

В 2023 году российская столица заключила один из самых крупных в Европе контрактов на поставку 1,2 тыс. новых электробусов. По информации «Мосэкомониторинга» департамента природопользования, благодаря появлению машин экологический эффект от перехода на электротранспорт увеличился в два раза.

Только за последние два года количество выбросов загрязняющих веществ уменьшилось на более 400 т., а выбросов парниковых газов в атмосферу на 100 тыс. т. С 2018 по 2024 год получилось не допустить примерно 190 тыс. т. выбросов углекислого газа в атмосферу. Выбросов загрязняющих веществ стало меньше на 930 т.

Электробусы ездят на более 20% маршрутах Москвы. В 2024 году в российской столице появились еще 70 электробусных маршрутов. В Москву передали более 800 инновационных машин на электрической тяге. Ожидается, что к 2035 году практически весь парк Мосгортранса будет переведен на электробусы.