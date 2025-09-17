сегодня в 19:11

Новый российский бренд Tenet продал уже почти 500 штук своих автомобилей

В России начали активно распродаваться автомобили нового отечественного бренда Tenet. Продажи составили уже почти 500 штук, сообщает РИА Новости .

Об объемах продаж нового автобренда рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что только за две недели сентября было распродано 446 автомобилей.

Эксперт напомнил, что машины Tenet заменяют модельную линейку Chery Tiggo. Он спрогнозировал, что с учетом этого факта продажи автомобилей нового отечественного автобренда будут только расти.

«Не исключаю, что вскоре мы увидим этот бренд в топ-5 российского авторынка», — сказал глава «Автостата».

Сборку автомобилей Tenet осуществляют на заводе «АГР Холдинг» в Калуге. Раньше там выпускали автомобили марки Volkswagen.