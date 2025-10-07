Новый кроссовер «Москвич» сертифицировали в России

сегодня в 16:14

Производитель нового «Москвича» получил разрешение на серийный выпуск и продажу автомобиля. Ожидается, что на российском рынке машина получит название «Москвич М70», сообщает Газета.ru со ссылкой на базу «Росстандарта».

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) получила модель с внутренним индексом AS33. Предполагается, что это — новый кроссовер «Москвич», который построят на базе кроссовера MG HS.

В базовой комплектации автоновинка будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 лошадиных сил в сочетании с семиступенчатым «роботом», отмечает издание. Пока неизвестно, когда именно новый «Москвич» появится на российском рынке.

Между тем у популярного автоблогера Эрика Давидыча полностью сгорел прокачанный «Москвич 3». Момент пожара попал на видео.

