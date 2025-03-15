Новый электробусный маршрут запустили на юго-западе Москвы

Новый электробусный маршрут №639 запустили на юго-западе столицы. Он проходит между станциями метро «Ясенево» и «Беляево», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Теперь жителям Юго-Западного округа комфортнее добираться до важных культурных и социальных объектов, а также станций рельсового каркаса», — отметил Ликсутов.

Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству экологичного транспорта.

Электробусы едут бесшумно и плавно: они помогают сохранять экологию. Поездки для пассажиров стали еще удобнее благодаря медиаэкранам и зарядкам для телефонов. Кроме того, электробусы оснащены системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне.

«Москва активно заменяет автобусы на инновационные экологичные машины. По будням на маршруте на юго-западе столицы будут курсировать 3 современных электробуса российского производства. Мы продолжаем делать поездки жителей комфортнее и безопаснее, а также заботиться об окружающей среде города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.