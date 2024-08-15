Новые тротуары построили в 3 населенных пунктах Наро-Фоминского округа

сегодня в 15:50

Дорожники построили 29 новых тротуаров в 16 округах Московской области. Так, в Наро-Фоминском округе новые тротуары появились в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проход к домам культуры, медучреждениям, остановкам и жилым домам стал удобнее и безопаснее.

Среди недавно завершенных объектов в Наро-Фоминском городском округе:

село Крюково;

деревня Плесенское;

деревня Любаново.

Сейчас работы по строительству 42 км новых тротуаров продолжаются в 21 округе.

В рамках нацпроекта БКД тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.