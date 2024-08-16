Новгородцев предупредили об ограничениях автодвижения 17 августа

В Новгородской области с 10:00 до 16:00 субботы, 17 августа, будет ограничено автомобильное движение по дороге на участке от Великого Новгорода до Луги, а также от Великого Новгорода до Нехино в пределах от нулевого до шестого километра, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу «Новгородавтодора».