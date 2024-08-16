Новгородцев предупредили об ограничениях автодвижения 17 августа
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В Новгородской области с 10:00 до 16:00 субботы, 17 августа, будет ограничено автомобильное движение по дороге на участке от Великого Новгорода до Луги, а также от Великого Новгорода до Нехино в пределах от нулевого до шестого километра, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу «Новгородавтодора».
Чтобы объехать этот участок, можно воспользоваться трассой «Великий Новгород — Луга» — Великий Новгород (Сырковское шоссе — проспект Александра Корсунова — Нехинское шоссе).
Альтернативный маршрут проходит также по трассе «Великий Новгород — Нехино» автодорога «Юго-западный обход Великого Новгорода» с 6-го по 18-й километр — автодорога «Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков».
Ранее в Нижегородской области машинист грузового поезда предотвратил наезд на группу детей, применив экстренное торможение. Инцидент произошел на перегоне Сережа — Черемес.