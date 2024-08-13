Машинист грузового поезда предотвратил наезд на детей в Нижегородской области

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Машинист грузового поезда Дмитрий Р. предотвратил наезд на группу детей, которые находились на железнодорожных путях в Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне Сережа — Черемес. Машинист Дмитрий, проезжая по маршруту, заметил ребят, бегающих по рельсам и кладущих посторонние предметы на пути.

Водитель незамедлительно применил экстренное торможение, что позволило избежать трагедии. После осмотра состояния поезда и путей он продолжил следование по маршруту.

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