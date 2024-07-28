Ночной забег и Ильин день станут причиной перекрытия части дорог в центре Москвы

В столице 2, 3 и 4 августа частично перекроют движение на некоторых улицах в связи с празднованием Ильина дня и проведением ночного забега. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Движение автотранспорта приостановят с 6:00 до 13:00 по улице Ильинке от Новой площади до дома № 5 на Красной площади. Также на этом участке 2 августа с 00:01 будет запрещена парковка до конца празднования Ильина дня.

В районе Хамовники водители не смогут пользоваться дорогами в период с 21:30 3 августа до 01:00 4 августа на участке аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. В период с 22:00 3 августа до 00:45 4 августа временно перекроют дороги на Лужнецкой и Фрунзенской набережных от аллеи Славы до дома 22, стр. 4 на Фрунзенской набережной.

Парковать транспорт на вышеуказанных территорий нельзя будет до конца проведения всех запланированных мероприятий.

Автомобилистов Москвы просят учитывать особенности движения 2, 3 и 4 августа, чтобы не создавать дополнительный затор на дороге. Ранее в Москве перекрывали дороги в первой половине июля в связи с проведением уличного фестиваля «Лето в Москве. Ешь. Гуляй. Дыши».